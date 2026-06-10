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Ше-Линн Бурн будет сотрудничать с Петром Гуменником — источник

Ше-Линн Бурн будет сотрудничать с Петром Гуменником — источник
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Чемпионка мира по фигурному катанию в танцах на льду канадка Ше-Линн Бурн поставит короткую программу российскому фигуристу Петру Гуменнику на предстоящий сезон-2026/2027, сообщает Sport24.

Ше-Линн Бурн является одним из лучших хореографов в мире на данный момент. Она ставила программы двукратному олимпийскому чемпиону японцу Юдзуру Ханю, олимпийскому чемпиону американцу Нейтану Чену, трёхкратному чемпиону мира американцу Илье Малинину и двукратной чемпионке мира россиянке Евгении Медведевой.

Напомним, Пётр Гуменник отправился на стажировку к известному американскому тренеру Рафаэлю Арутюняну в Соединённые Штаты Америки.

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