Ше-Линн Бурн будет сотрудничать с Петром Гуменником — источник

Чемпионка мира по фигурному катанию в танцах на льду канадка Ше-Линн Бурн поставит короткую программу российскому фигуристу Петру Гуменнику на предстоящий сезон-2026/2027, сообщает Sport24.

Ше-Линн Бурн является одним из лучших хореографов в мире на данный момент. Она ставила программы двукратному олимпийскому чемпиону японцу Юдзуру Ханю, олимпийскому чемпиону американцу Нейтану Чену, трёхкратному чемпиону мира американцу Илье Малинину и двукратной чемпионке мира россиянке Евгении Медведевой.

Напомним, Пётр Гуменник отправился на стажировку к известному американскому тренеру Рафаэлю Арутюняну в Соединённые Штаты Америки.