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«Уже неприлично». Тарасова поделилась ожиданиями от предстоящего совета ISU

«Уже неприлично». Тарасова поделилась ожиданиями от предстоящего совета ISU
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, чего ожидает от конгресса Международного союза конькобежцев (ISU). Напомним, на конгрессе ISU, который пройдёт с 10 по 12 июня в Тенерифе (Испания), может рассматриваться допуск российских юниоров до международных соревнований.

«Я думаю, у конгресс ISU есть один серьёзный вопрос – разрешить русским спортсменам участвовать в международных соревнованиях (включая чемпионаты Европы и мира). И учесть, что русские на протяжении многих десятилетий всегда были в призовых местах. Я считаю, что нас должны допустить. Уже неприлично до этой поры над нами издеваться. Они (ISU) правда этого и хотят, думаю, мы все хотим, чтобы этот вопрос был решён», — приводит слова Тарасовой «Татар-информ».

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