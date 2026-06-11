«Уже неприлично». Тарасова поделилась ожиданиями от предстоящего совета ISU

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, чего ожидает от конгресса Международного союза конькобежцев (ISU). Напомним, на конгрессе ISU, который пройдёт с 10 по 12 июня в Тенерифе (Испания), может рассматриваться допуск российских юниоров до международных соревнований.

«Я думаю, у конгресс ISU есть один серьёзный вопрос – разрешить русским спортсменам участвовать в международных соревнованиях (включая чемпионаты Европы и мира). И учесть, что русские на протяжении многих десятилетий всегда были в призовых местах. Я считаю, что нас должны допустить. Уже неприлично до этой поры над нами издеваться. Они (ISU) правда этого и хотят, думаю, мы все хотим, чтобы этот вопрос был решён», — приводит слова Тарасовой «Татар-информ».