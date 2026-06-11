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«Чувство упущенных возможностей». Тутберидзе — о выступлении Петросян на ОИ-2026

«Чувство упущенных возможностей». Тутберидзе — о выступлении Петросян на ОИ-2026
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Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе отметила, что в ходе олимпийской подготовки фигуристка Аделия Петросян была слишком эмоциональной и не могла как следует сосредоточиться.

— У меня эмоции остались прежними. Чувство упущенных возможностей. Чувство того, что мы не реализовались.

— Вы ранее в интервью намекнули, что чувствуете недоработку тренерского состава.
— Неважно, что Аделии Петросян на момент Олимпиады было 18 лет. Кто-то и в 15 лет уже взрослый. Алина Загитова в 15 лет на Олимпиаде по голове понимала чётко, что она хочет. Про Юлию Липницкую я не буду говорить. Её вели прямо, она всё-таки ребёнком была. А Аделия прямо ребёнок. Как будто она недопонимала, что это огромный шанс в её жизни. Возможно, единственный.

Мы недообъяснили ей, что это очень важно, что она должна приложить все усилия. А ей очень мешала эмоциональность. В процессе подготовки к Олимпиаде эти эмоции только нарастали. Это очень мешало обычной работе. Как таковой её нормальной не было. Только после Олимпиады я увидела взгляд сосредоточенной девочки, которая считывает, что хотят, и она хочет исправиться. Это не было в процессе подготовки. Она была абсолютно несосредоточенная», — сказала Тутберидзе в выпуске Aleko in my bag.

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