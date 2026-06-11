Тутберидзе прокомментировала свои слова, сказанные в адрес Плющенко как тренера

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала свои слова, сказанные несколько лет назад в адрес двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Корреспондент Первого канала Дмитрий Борисов брал интервью у Тутберидзе в 2021 году. Он задал ей вопрос о тренерской конкуренции и переманивании спортсменов, приведя в пример Плющенко, на что специалист ответила: «А он [как тренер] есть?»

«Он спросил: «А вот условный тренер Плющенко». Тренер. На тот момент я считала, и сейчас считаю, что он ещё не был тренером, объявить себя тренером – не значит быть тренером. Я спросила: «А он есть?» — в смысле, тренер. Не Плющенко, который состоялся в спорте, олимпийский чемпион, его все знают», – сказала Тутберидзе в выпуске ALEKÓ in my bag.