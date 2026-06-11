Этери Тутберидзе рассказала об отношениях с дочерью Дианой Дэвис

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе поделилась подробностями своих отношений с дочерью — Дианой Дэвис, которая выступает в танцах на льду за Грузию в паре с Глебом Смолкиным.

— Почему у вас на заставке двух телефонов Диана?

— Это моя единственная дочь. Для меня это важно. У меня очень трепетное отношение. Она заслуживает огромное уважение. Сейчас ей 23 года. Не могу сказать, что я прилагала какие-то усилия в воспитании, но то, что эта девочка с огромной силой воли, с характером, с мотивацией. Несмотря на трудности в жизни, с которыми она столкнулась.

Она могла бы совершенно спокойно жить дома, я бы её любила, я бы всё для неё сделала абсолютно. Ей было бы не обязательно скитаться по всему миру, кататься, тренироваться для того, чтобы спокойно жить. Я ей это неоднократно предлагала и продолжаю предлагать, когда там слышу: здесь болит, тут болит. Я ей говорю: «Диана, может, хватит?»

— А она отвечает, что у всех есть травмы.

— Да, она говорит, что у других ещё хуже. И все так работают, все так тренируются и вообще, мама, закрывай тему. Я иногда шучу: «Так, все, если у тебя ещё что-то заболит, я тебя заберу домой и будешь тут жить». Она говорит: «Мам, мне уже 23 года, никуда ты меня не заберёшь». Я говорю: «Заберу», — сказала Тутберидзе в выпуске шоу ALEKO in my bag.