«Ничего она не расшатывает». Этери Тутберидзе — о взаимоотношениях с Рудковской

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о своих взаимоотношениях с Яной Рудковской.

– Из года в год вам задают один и тот же вопрос – про жёсткие методы в работе.

– А что такое жёсткие методы? Нет у нас никаких жёстких методов! Ты приходишь – есть система. Вот нужно размяться, нужно выйти на тренировку. Если готовишься к соревнованиям – откатать программу.

Сейчас многие спортсмены: «Я не хочу, не буду». Дальше ты понимаешь, к чему это приведёт на соревнованиях. И, к моему сожалению, ты даёшь им в полную меру вкусить последствия, но и мы же вместе с ними это вкушаем, а я считаю, что мы не заслужили того, чтобы спортсмен выходил и плохо катался, потому что вкладываемся полностью.

Мы никогда не заставляем. Никогда ни одного спортсмена не заставляли. Вот в школу ты пришёл, у тебя контрольная работа. Ты говоришь: «Я не буду писать». И тебе поставили два за это. И что, у тебя сразу психологическая травма? Почему это не обсуждается? В школе есть задания, а у нас не должно быть заданий? Почему?

– Возвращаясь к теме «Ангелов Плющенко». Почему тогда Яна [Рудковская] высказываетcя про жёсткие методы на тренировках в социальных сетях?

– Ну потому что она человек из шоу-бизнеса, она привыкла всё комментировать, всё высказывать. Всё очень шумно должно быть.

– Почему не отвечаете?

– Я же не из этой сферы. Мне совсем не обязательно кому-то что-то отвечать.

– Нет ощущения, что она вас как-то расшатывает, портит статистику? Это же влияет на людей, на детей.

– Нет, ничего не влияет, ничего она не расшатывает. Абсолютно. Никакую статистику она не портит. Наша статистика – это наши результаты. Какая разница, кто там и что там говорит.

– Вы ни разу с ней не контактировали?

– Нет. Ну, у нас было однажды, когда мы проходили мимо и она прихватила Даниила Марковича [Глейхенгауза] за грудки. Там были камеры, я очень надеялась, что это видео выйдет, но оно, к сожалению, не вышло. Я просто сказала: женщина, отойдите, пожалуйста, – сказала Тутберидзе в видео ALEKÓ in my bag в VK.