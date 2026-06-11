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«Понимаю, что некорректно задал вопрос». Журналист Надирян извинился перед Рудковской

«Понимаю, что некорректно задал вопрос». Журналист Надирян извинился перед Рудковской
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Журналист Алеко Надирян принёс извинения Яне Рудковской за вопрос, который он задал заслуженному тренеру России по фигурному катанию Этери Тутберидзе во время интервью с ней.

Журналист поинтересовался у тренера, нет ли у неё ощущения, что Рудковская своими заявлениями о методах работы Тутберидзе иногда расшатывает или портит статистику её воспитанников и влияет на самих фигуристов и людей.

«Друзья, хочу прояснить один момент. Для меня спорт — в первую очередь про объединение. Я никогда не вставал ни на чью сторону.

Понимаю, что задал вопрос относительно Яны Рудковской Этери Тутберидзе некорректно. «Она» — имелось в виду про Яну, и вся формулировка в этом вопросе была сказана про неё некорректно, и я приношу свои извинения Яне Рудковской.

Моя позиция такова: постоянное сталкивание девушек портит «статистику» обеим, но это было сугубо личное моё мнение

Этери Тутберидзе — заслуженный тренер России, тренер олимпийских чемпионок.

Яна Рудковская — самая известная женщина-продюсер в России, которая много сделала для музыкальной индустрии в нашей стране. Также сейчас Яна и Евгений Плющенко построили две ледовые частные арены. И развивают на свои частные инвестиции детский и юношеский спорт.

Я уважительно отношусь к обеим сильным женщинам. Мне никогда не были интересны скандальные интервью. И я очень не хочу, чтобы эта ситуация кого-то задела. Считаю важным это сказать», – написал Надирян в своём телеграм-канале.

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