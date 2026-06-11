«Понимаю, что некорректно задал вопрос». Журналист Надирян извинился перед Рудковской

Журналист Алеко Надирян принёс извинения Яне Рудковской за вопрос, который он задал заслуженному тренеру России по фигурному катанию Этери Тутберидзе во время интервью с ней.

Журналист поинтересовался у тренера, нет ли у неё ощущения, что Рудковская своими заявлениями о методах работы Тутберидзе иногда расшатывает или портит статистику её воспитанников и влияет на самих фигуристов и людей.

«Друзья, хочу прояснить один момент. Для меня спорт — в первую очередь про объединение. Я никогда не вставал ни на чью сторону.

Понимаю, что задал вопрос относительно Яны Рудковской Этери Тутберидзе некорректно. «Она» — имелось в виду про Яну, и вся формулировка в этом вопросе была сказана про неё некорректно, и я приношу свои извинения Яне Рудковской.

Моя позиция такова: постоянное сталкивание девушек портит «статистику» обеим, но это было сугубо личное моё мнение

Этери Тутберидзе — заслуженный тренер России, тренер олимпийских чемпионок.

Яна Рудковская — самая известная женщина-продюсер в России, которая много сделала для музыкальной индустрии в нашей стране. Также сейчас Яна и Евгений Плющенко построили две ледовые частные арены. И развивают на свои частные инвестиции детский и юношеский спорт.

Я уважительно отношусь к обеим сильным женщинам. Мне никогда не были интересны скандальные интервью. И я очень не хочу, чтобы эта ситуация кого-то задела. Считаю важным это сказать», – написал Надирян в своём телеграм-канале.