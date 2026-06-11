Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Яна Рудковская отреагировала на извинения Надиряна после интервью с Тутберидзе

Яна Рудковская отреагировала на извинения Надиряна после интервью с Тутберидзе
Комментарии

Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона и тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко, приняла извинения от журналиста Алеко Надиряна, которое он опубликовал в своём телеграм-канале после интервью с Этери Тутберидзе.

«Я принимаю извинения Алеко. А относительно самого интервью – я подумаю об этом завтра или послезавтра. Так как сейчас мы готовим наше благотворительное мероприятие с Димой Биланом и Натальей Водяновой в Бодруме. И пока у меня нет времени на то, чтобы это посмотреть. Но я отвечу обязательно героине интервью! Так что ждите», – написала Рудковская в своём телеграм-канале.

Напомним, Надирян поинтересовался у Тутберидзе, нет ли у неё ощущения, что Рудковская своими заявлениями о методах работы тренера иногда расшатывает или портит статистику её воспитанников и влияет на самих фигуристов и людей.

Материалы по теме
Любовь и трансферы. Игнатов ушёл к Тутберидзе, но он не променял Плющенко на неё
Любовь и трансферы. Игнатов ушёл к Тутберидзе, но он не променял Плющенко на неё
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android