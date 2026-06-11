Яна Рудковская отреагировала на извинения Надиряна после интервью с Тутберидзе

Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона и тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко, приняла извинения от журналиста Алеко Надиряна, которое он опубликовал в своём телеграм-канале после интервью с Этери Тутберидзе.

«Я принимаю извинения Алеко. А относительно самого интервью – я подумаю об этом завтра или послезавтра. Так как сейчас мы готовим наше благотворительное мероприятие с Димой Биланом и Натальей Водяновой в Бодруме. И пока у меня нет времени на то, чтобы это посмотреть. Но я отвечу обязательно героине интервью! Так что ждите», – написала Рудковская в своём телеграм-канале.

Напомним, Надирян поинтересовался у Тутберидзе, нет ли у неё ощущения, что Рудковская своими заявлениями о методах работы тренера иногда расшатывает или портит статистику её воспитанников и влияет на самих фигуристов и людей.