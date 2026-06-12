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Видео: Александра Трусова прыгает четверной лутц на тренировке

Видео: Александра Трусова прыгает четверной лутц на тренировке
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) показала, как прыгает четверной лутц на одной из тренировок, опубликовав видео в своём телеграм-канале.

«Четверной лутц на третий день, с третьей попытки», – написала Трусова в сопровождении к видео.

Несколько дней назад фигуристка сообщила, что вернулась к тренировкам после возвращения с отдыха. Ранее стало известно, что Александра Трусова не попала в предварительный основной состав сборной России на сезон-2026/2027.

21-летняя Александра не выступала на соревнованиях с сезона-2022/2023, когда на время приостановила карьеру из-за беременности. Фигуристка возобновила тренировки осенью 2025 года. В январе 2026 года она приняла участие в чемпионате России – 2026 по прыжкам, а позже выступила на шоу-турнире «Русский вызов».

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