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Этери Тутберидзе рассказала об отношениях с Евгением Плющенко и Яной Рудковской

Этери Тутберидзе рассказала об отношениях с Евгением Плющенко и Яной Рудковской
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о своих взаимоотношениях с Евгением Плющенко и Яной Рудковской.

«Да у меня ничего с ними не возникает. Никакого такого бэкграунда нет. О чем тут разговаривать?
Их переписка с Алиной Загитовой? Она не всплыла, просто Алина пришла и сказала: помогите мне, пожалуйста, я вот не знаю, мне там пишут.

Я вообще за этику тренеров. Всё время говорю: спортсмены приходят и уходят, мы остаёмся, и нам нужно уважать друг друга. Если спортсмен сам пришёл к решению, что ты ему надоел, ему хочется сменить картинку, город, нет результата… Всем хочется что-то попробовать, я сама в спорте сменила очень много тренеров по разным обстоятельствам. Но спортсмен должен прийти к этому сам.

Я не переношу, когда переманивают, когда к этому подводят. Я не переношу, когда говорят: с тобой не так работают. Это у меня вызывает агрессию. Нужно самому поработать. Я в свое время поднимала детей с трёх лет, я весь этот процесс знаю и могу пройти заново. Не перетягивать спортсменов, не надо им рассказывать, что будет лучше. Ты не знаешь, как будет. Я намеренно никогда никого не переманиваю. Хотя, бывает, смотришь на спортсмена: ну бли-и-ин… Но ты же только сверху смотришь, не зная, как спортсмена подвели – может, он сложный в работе. Но не переманиваю, потому что должна что-то пообещать, сказать: у тебя будет лучше, чем было. А ты уверен? Ты заведомо лжёшь.

Арину Парсегову мы её не перетягивали, она сама изъявила желание уйти из той школы, попросилась к нам, – сказала Тутберидзе в видео ALEKÓ in my bag в VK.

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