Чок и Бейтс пропустят предстоящий соревновательный сезон — источник

Американская танцевальная пара в фигурном катании Мэдисон Чок и Эван Бейтс пропустят предстоящий сезон-2026/2027, сообщает Anything GOEs.

Мэдисон Чок и Эван Бейтс являются двукратными олимпийскими чемпионами в командном турнире (в 2022 году в Пекине (Китай) и в 2026 году в Милане (Италия), серебряными призёрами Олимпийских игр – 2026, трёхкратными чемпионами мира (в 2023 году в Сайтаме (Япония), в 2024 году в Монреале (Канада), в 2025 году в Бостоне (США).

Напомним, на ОИ-2026 Мэдисон Чок и Эван Бейтс претендовали на золото и в личных соревнованиях, но победу одержала французская пара, образовавшаяся весной 2025 года, Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон.