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Евгения Медведева перенесла операцию на стопах

Евгения Медведева перенесла операцию на стопах
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева прошла через операцию на стопах. Ранее спортсменка объясняла необходимость хирургического вмешательства серьёзной проблемой — у неё сильно выражен вальгус, который существенно осложняет повседневную жизнь.

«Со мной всё в порядке! Планировала эту операцию ещё очень давно. Теперь впереди длительное восстановление. Очень рада, что получилось поправить здоровье! До свадьбы заживёт», — написала Медведева в соцсети.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию готовится к свадьбе, она выходит замуж за 25-летнего танцора Ильдара Гайнутдинова. Торжество намечено на 29 июня.

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