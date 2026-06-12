Евгения Медведева перенесла операцию на стопах

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева прошла через операцию на стопах. Ранее спортсменка объясняла необходимость хирургического вмешательства серьёзной проблемой — у неё сильно выражен вальгус, который существенно осложняет повседневную жизнь.

«Со мной всё в порядке! Планировала эту операцию ещё очень давно. Теперь впереди длительное восстановление. Очень рада, что получилось поправить здоровье! До свадьбы заживёт», — написала Медведева в соцсети.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию готовится к свадьбе, она выходит замуж за 25-летнего танцора Ильдара Гайнутдинова. Торжество намечено на 29 июня.