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Стало известно, кто вошёл в состав совета ISU от фигурного катания

Стало известно, кто вошёл в состав совета ISU от фигурного катания
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На конгрессе ISU в Тенерифе в состав совета Международного союза конькобежцев (ISU) от фигурного катания избраны Тина Лундгрен (США), Тацуро Мацумура (Япония), Бенуа Лавуа (Канада), Фабио Бьянкетти (Италия) и Сусан Линч (Австрия). Кандидатуры от Финляндии, Люксембурга, Украины и Великобритании не получили необходимой поддержки.

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) проходил с 10 по 12 июня 2026 года на острове Тенерифе (Испания). Это было 60-е очередное собрание организации. Мероприятие стало ключевым событием, так как на нём решались вопросы, касающиеся будущего фигурного катания и других дисциплин, а также избирались руководящие органы ISU.

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Новости. Фигурное катание
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