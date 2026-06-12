Стало известно, кто вошёл в состав совета ISU от фигурного катания

На конгрессе ISU в Тенерифе в состав совета Международного союза конькобежцев (ISU) от фигурного катания избраны Тина Лундгрен (США), Тацуро Мацумура (Япония), Бенуа Лавуа (Канада), Фабио Бьянкетти (Италия) и Сусан Линч (Австрия). Кандидатуры от Финляндии, Люксембурга, Украины и Великобритании не получили необходимой поддержки.

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) проходил с 10 по 12 июня 2026 года на острове Тенерифе (Испания). Это было 60-е очередное собрание организации. Мероприятие стало ключевым событием, так как на нём решались вопросы, касающиеся будущего фигурного катания и других дисциплин, а также избирались руководящие органы ISU.