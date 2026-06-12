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Фото: Арсений Федотов на сборах группы Алексея Мишина

Фото: Арсений Федотов на сборах группы Алексея Мишина
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Двукратный чемпион России по фигурному катанию среди юниоров Арсений Федотов находится на сборах заслуженного тренера России Алексея Мишина в Кисловодске (Ставропольский край).

Фото: Социальные сети команды Мишина

Напомним, недавно стало известно, что Арсений Федотов и его младший брат Артём покинули тренировочную группу знаменитого российского тренера Этери Тутберидзе ещё до начала отпуска.

Арсений Федотов является чемпионом России по прыжкам (2024) и многократным победителем этапов Гран-при России. Федотов стал победителем финала Гран-при России в сезоне-2022/2023, в сезонах-2023/2024 и 2025/2026 он занял второе место на финале Гран-при России.

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