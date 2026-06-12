Конгресс ISU завершён. По его итогам Россия осталась без представителей во всех техкомах

Сегодня, 12 июня, завершился конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) в Тенерифе, Канарские острова. По итогам конгресса не было выбрано ни одного россиянина ни в один технический комитет.

Россиянка Алла Шеховцова не смогла войти в состав технического комитета ISU по танцам на льду. Шеховцова выбыла в 1-м туре. Экс-председатель техкома Шон Ретстатт также не вошёл в новый состав – он выбыл во 2-м туре.

Ещё одна представительница России Юлия Андреева не вошла в состав техкома ISU по одиночному и парному катанию. Она выбыла в 3-м (предпоследнем) туре голосования, для выхода в финал ей не хватило пяти баллов.

Также россиянка Ульяна Чиркова не вошла в техком по синхронному катанию, выбыв в 1-м туре голосования.