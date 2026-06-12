Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Конгресс ISU завершён. По его итогам Россия осталась без представителей во всех техкомах

Конгресс ISU завершён. По его итогам Россия осталась без представителей во всех техкомах
Комментарии

Сегодня, 12 июня, завершился конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) в Тенерифе, Канарские острова. По итогам конгресса не было выбрано ни одного россиянина ни в один технический комитет.

Россиянка Алла Шеховцова не смогла войти в состав технического комитета ISU по танцам на льду. Шеховцова выбыла в 1-м туре. Экс-председатель техкома Шон Ретстатт также не вошёл в новый состав – он выбыл во 2-м туре.

Ещё одна представительница России Юлия Андреева не вошла в состав техкома ISU по одиночному и парному катанию. Она выбыла в 3-м (предпоследнем) туре голосования, для выхода в финал ей не хватило пяти баллов.

Также россиянка Ульяна Чиркова не вошла в техком по синхронному катанию, выбыв в 1-м туре голосования.

Материалы по теме
Фото
Фото: Арсений Федотов на сборах группы Алексея Мишина
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android