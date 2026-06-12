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Эван Бэйтс назвал причину отказа от участия в соревнованиях сезона-2026/2027

Эван Бэйтс назвал причину отказа от участия в соревнованиях сезона-2026/2027
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Американский фигурист Эван Бэйтс, выступающий в танцах на льду с Мэдисон Чок, объяснил отказ от участия в соревнованиях в сезоне-2026/2027.

«В этом сезоне мы не будем участвовать в соревнованиях. Дальше этого пока не заглядывали. Сейчас нужно перевести дух, сделать шаг назад и не брать на себя никаких долгосрочных обязательств», — приводит слова Бэйтса журналист Джеки Вонг в социальной сети X.

Мэдисон Чок и Эван Бэйтс являются двукратными олимпийскими чемпионами в командном турнире (в 2022 году в Пекине, Китай, и в 2026 году в Милане, Италия), серебряными призёрами Олимпийских игр — 2026 в танцах на льду, трёхкратными чемпионами мира (в 2023 году в Сайтаме, Япония, в 2024 году в Монреале, Канада, в 2025 году в Бостоне, США).

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