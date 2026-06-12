Глава ISU — о допуске россиян: у нас пока нет позиции по этому вопросу

Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Чэ Ёл Ким высказался о возможном допуске российских спортсменов.

«У нас пока нет позиции по вопросу допуска. Эта тема будет обсуждаться на ближайшем заседании совета. Вопрос очень сложный, и мы будем держать вас в курсе, когда решение будет принято.

Можно ли считать избрание Александра Кибалко (вице-президентом ISU по конькобежному спорту. — Прим. «Чемпионата») признаком, что федерации более позитивно относятся к вопросу полного возвращения России в семью ISU? Господин Кибалко был избран как самостоятельный кандидат, исходя из его опыта и квалификации.

Его избрание не имеет отношения к вопросу, который мы обсуждали выше. Не думаю, что здесь есть место каким-то догадкам. Это два разных вопроса: члены ISU проголосовали за вице-президента и членов совета, которых они считают наиболее способными реализовать наше видение и обеспечить дальнейшее развитие ISU», — приводит слова Кима «Спортс».