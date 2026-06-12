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Олимпийские чемпионы Фурнье Бодри и Сизерон планируют продолжать карьеру до ОИ‑2030

Олимпийские чемпионы Фурнье Бодри и Сизерон планируют продолжать карьеру до ОИ‑2030
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Олимпийские чемпионы в танцах на льду Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон намерены продолжить карьеру и выступить на Олимпийских играх — 2030 во Франции.

— Вы уже наметили планы на следующий сезон?
— Нет, мы над этим не задумывались. Только что приняли решение. На этой неделе у нас была встреча с Французской федерацией ледовых видов спорта, на которой мы сообщили, что продолжаем работу. Сейчас больше сосредоточены на творчестве.

— Это решение касается только предстоящего сезона? Или вы смотрите дальше, в перспективу Олимпийских игр 2030 года?
— Мы об этом думаем. Конечно, движемся вперёд год за годом, но тот факт, что Олимпиада пройдёт во Франции, вдохновляет и стимулирует нас. Сроки всё‑таки подходящие. Очевидно, что рассматриваем участие в Олимпиаде во Франции в долгосрочной перспективе, — приводит слова Сизерона L'Équipe.

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