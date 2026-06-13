Стала известна программа допинг-контроля ISU для нейтральных атлетов
На конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) обсудили программу допинг-контроля для индивидуальных нейтральных атлетов (AIN), сообщает Rocker Skating.
Содержание программы:
- Индивидуальная программа тестирования для AIN.
- Усиленный мониторинг на протяжении всего квалификационного периода.
- Тестирование будет проводиться за пределами России и Беларуси в полном соответствии с требованиями ВАДА.
- Стратегия тестирования является риск-ориентированной и основана на разведывательных данных.
Напомним, ISU допустил четырёх российских фигуристов только до ОИ-2026 (двое фигуристов из четырёх были запасными) и 12 российских шорт-трекистов, которые получили право выступать не только на Олимпиаде, но и на этапах Кубка мира.
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