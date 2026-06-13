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Жулин — о звании ЗМС Валиевой: истории с допингом не должны на это влиять

Жулин — о звании ЗМС Валиевой: истории с допингом не должны на это влиять
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Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о том, должна ли российская фигуристка Камила Валиева сохранить звание Заслуженного мастера спорта после допинг-дисквалификации.

«Заслужила ли Валиева звание ЗМС? Для меня ответ на этот вопрос очевиден: да. Даже не должно быть никаких разговоров о том, что звание нужно отобрать. Камила – самая выдающаяся фигуристка, которая когда-либо появлялась на Земле. Возможно, второй такой больше никогда не будет.

Валиева — идеальный пример человека, который должен иметь почётное звание ЗМС. А все истории с допингом не должны на это влиять. Исходя из своего опыта, я точно знаю, что в фигурном катании такие препараты ничем спортсмену не помогут. Это слишком высококоординационный вид, а Валиеву просто так лишили четырёх лет в большом спорте», – приводит слова Жулина Sport24.

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