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«Охлаждаю ножки льдом». Евгения Медведева показала, как восстанавливается после операции

«Охлаждаю ножки льдом». Евгения Медведева показала, как восстанавливается после операции
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Евгения Медведева показала на своей странице в социальных сетях, как восстанавливается дома после операции на стопе.

«Всё, я уже дома, если кто переживал. Сижу – охлаждаю ножки льдом. Всё у меня теперь замотано и перемотано. Ботинки [ортопедические] теперь мои лучшие друзья на ближайшие недели. Всё у меня в йоде, но зато уже дома. Дома уже как-то попроще, полегче. Так что восстанавливаемся», – сказала Медведева.

Евгения Медведева объясняла необходимость хирургического вмешательства серьёзной проблемой — у неё сильно выражен вальгус (прогрессирующая патология первого пальца стопы), который существенно осложняет повседневную жизнь.

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