«Этих результатов у неё нет». Роднина — о звании заслуженного мастера спорта Валиевой

Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина прокомментировала возможность лишения фигуристки Камилы Валиевой звания заслуженного мастера спорта России.

– Справедливо ли оставлять ЗМС у Валиевой?

– Что значит справедливо? Когда присуждали звание?

– В 2022 году, но результат Олимпиады ведь был аннулирован.

– Вот вы сами себе и ответили. Звание даётся за выполнение нормативов. Этих результатов у неё [Валиевой] нет. Поэтому вопрос и возник. Решать, что делать, будет большинство, какая-то коллегия, комиссия, – приводит слова Родниной Metaratings.

Напомним, результаты Валиевой на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) были аннулированы из-за положительной допинг-пробы.