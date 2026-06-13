Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Младший брат Арсения Федотова будет тренироваться в группе Липницкой

Младший брат Арсения Федотова будет тренироваться в группе Липницкой
Комментарии

13-летний фигурист Артём Федотов, младший брат чемпиона России среди юниоров Арсения Федотова, после ухода из штаба Этери Тутберидзе будет тренироваться в группе олимпийской чемпионки Юлии Липницкой. Об этом сообщил фан-клуб фигуриста в телеграм-канале.

«Артём будет тренироваться под руководством Юлии Липницкой. Желаем успехов в новом сезоне!» – говорится в сообщении администраторов фан-группы.

Ранее стало известно, что Артём и Арсений Федотовы покинули группу Этери Тутберидзе. Спустя несколько дней Федотов-старший был замечен в Кисловодске на сборах штаба Алексея Мишина, который тренирует в Санкт-Петербурге.

Материалы по теме
Фигурист-чемпион внезапно ушёл от Тутберидзе! Переход Федотова к Мишину — трансфер года?
Фигурист-чемпион внезапно ушёл от Тутберидзе! Переход Федотова к Мишину — трансфер года?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android