Младший брат Арсения Федотова будет тренироваться в группе Липницкой

13-летний фигурист Артём Федотов, младший брат чемпиона России среди юниоров Арсения Федотова, после ухода из штаба Этери Тутберидзе будет тренироваться в группе олимпийской чемпионки Юлии Липницкой. Об этом сообщил фан-клуб фигуриста в телеграм-канале.

«Артём будет тренироваться под руководством Юлии Липницкой. Желаем успехов в новом сезоне!» – говорится в сообщении администраторов фан-группы.

Ранее стало известно, что Артём и Арсений Федотовы покинули группу Этери Тутберидзе. Спустя несколько дней Федотов-старший был замечен в Кисловодске на сборах штаба Алексея Мишина, который тренирует в Санкт-Петербурге.