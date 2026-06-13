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Волочкова поддержала Медведеву после новости о перенесённой операции

Волочкова поддержала Медведеву после новости о перенесённой операции
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Российская балерина Анастасия Волочкова поддержала серебряного призёра Олимпийских игр – 2018 фигуристку Евгению Медведеву после новости о том, что спортсменка пережила плановое хирургическое вмешательство на стопах.

«Женечка! Держитесь! Ждём на льду! Я сама три с половиной месяца [назад] сделала операцию в Германии на пересадку тазобедренного сустава. Но, вопреки всем запретам профессоров, я вышла на сцену спустя три недели. А сейчас уже танцую на пуантах. Мы все вас любим», – написала Волочкова в комментариях под публикацией Медведевой у неё на странице в соцсети, где фигуристка сообщила о проведённой операции.

В скором времени у Медведевой должна пройти свадьба. Она объявила о помолвке с Ильдаром Гайнутдиновым в ноябре 2025 года. Пара состоит в отношениях с 2024 года, спортсменка и танцор познакомились на съёмках проекта «Звёздные танцы».

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