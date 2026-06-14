Чемпионка мира и Европы российская экс-фигуристка Елизавета Туктамышева проведёт трёхдневный интенсив в Портленде (Орегон, США), который пройдёт с 15 по 17 июня. Анонс опубликовала пресс-служба клуба фигурного катания Winterhawks у себя на странице в соцсети. Мероприятие включит в себя тренировки на льду и вне его, отработку прыжковой техники, а также индивидуальные консультации и ответы на интересующие вопросы спортсменов и их родителей.

Сейчас Туктамышева находится в Калифорнии на тренерской стажировке у известного специалиста Рафаэля Арутюняна. Вместе с ней там присутствует чемпион России и участник Олимпийских игр в Милане Пётр Гуменник.