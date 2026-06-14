Туктамышева отреагировала на чемпионство «Нью-Йорк Никс» в сезоне-2025/2026
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Чемпионка мира и Европы российская фигуристка Елизавета Туктамышева отреагировала на завоевание командой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» чемпионства в сезоне-2025/2026 после победы над «Сан-Антонио Спёрс» в пятом матче (94:90; счёт в серии 4-1).
НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
14 июня 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
90 : 94
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Харпер - 25, Вембаньяма - 19, Шампани - 14, Васселл - 12, Джонсон - 7, Фокс - 7, Касл - 6, Маклафлин, Корнет, Олиник, Брайант, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Нью-Йорк Никс: Брансон - 45, Бриджес - 14, Харт - 13, Ануноби - 11, Шамет - 5, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Таунс - 2, Макбрайд, Дадье, Альварадо, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти
Спортсменка у себя на странице в соцсети сделала репост публикации одного из СМИ с фото игроков клуба, запечатлённых с трофеем, и сопроводила изображение эмодзи трёх звёзд.
«Нью-Йорк Никс» стал чемпионом НБА впервые за 53 года и завоевал третий титул в истории франшизы. Предыдущие были выиграны в 1970 и 1973 годах. MVP финальной серии был признан разыгрывающий команды-победителя Джейлен Брансон.
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