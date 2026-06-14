Туктамышева отреагировала на чемпионство «Нью-Йорк Никс» в сезоне-2025/2026

Чемпионка мира и Европы российская фигуристка Елизавета Туктамышева отреагировала на завоевание командой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» чемпионства в сезоне-2025/2026 после победы над «Сан-Антонио Спёрс» в пятом матче (94:90; счёт в серии 4-1).

Спортсменка у себя на странице в соцсети сделала репост публикации одного из СМИ с фото игроков клуба, запечатлённых с трофеем, и сопроводила изображение эмодзи трёх звёзд.

«Нью-Йорк Никс» стал чемпионом НБА впервые за 53 года и завоевал третий титул в истории франшизы. Предыдущие были выиграны в 1970 и 1973 годах. MVP финальной серии был признан разыгрывающий команды-победителя Джейлен Брансон.