«Хватит издеваться над спортсменами». Тарасова — о возможном допуске российских юниоров

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала возможный допуск российских юниоров-фигуристов до международных соревнований.

«То, что сейчас происходит в отношении наших фигуристов — беспредел и позор. Надеюсь, что этот беспредел закончится и как минимум наших юниоров вернут на международную арену. Дети в чём виноваты? Это всё бесчеловечно и против спорта. А вообще, должны уже возвращать всех. Хватит издеваться над нашими спортсменами», — приводит слова Тарасовой «Советский спорт».

На конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), проходящем на Тенерифе (Канарские острова), будет подниматься вопрос о допуске российских и белорусских юниоров-фигуристов до международных стартов.