Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Никакого негатива, что сейчас мы не работаем вместе». Авербух — о Гуменнике

«Никакого негатива, что сейчас мы не работаем вместе». Авербух — о Гуменнике
Комментарии

Российский хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал, как отнёсся к тому, что российский фигурист Пётр Гуменник готовит программы на предстоящий сезон-2026/2027 с канадским хореографом-постановщиком Ше-Линн Бурн.

«Не могу сказать, что наше сотрудничество с Петром Гуменником прекратилось навсегда. Просто в этом сезоне он принял решение попробовать что-то новое. Тем более Ше-Линн Бурн ставит потрясающие программы. А хореографы – это не тренеры, с которыми спортсмен на всю жизнь.

Желаю, чтобы предстоящий сезон выдался для Петра максимально удачным. Никакого негатива от того, что сейчас мы не работаем вместе, у меня нет. Нельзя считать, что после меня спортсмен не должен работать с другими хореографами. Ребята хотят пробовать разные направления, а я полностью это приветствую. Тем более, вполне возможно, что в следующем году мы снова будем работать вместе с Гуменником», — приводит слова Авербуха Sport24.

Напомним, в прошлом месяце Пётр Гуменник уехал на стажировку в США к тренеру Рафаэлю Арутюняну.

Материалы по теме
«Хватит издеваться над спортсменами». Тарасова — о возможном допуске российских юниоров
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android