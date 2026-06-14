«Никакого негатива, что сейчас мы не работаем вместе». Авербух — о Гуменнике

Российский хореограф и постановщик Илья Авербух рассказал, как отнёсся к тому, что российский фигурист Пётр Гуменник готовит программы на предстоящий сезон-2026/2027 с канадским хореографом-постановщиком Ше-Линн Бурн.

«Не могу сказать, что наше сотрудничество с Петром Гуменником прекратилось навсегда. Просто в этом сезоне он принял решение попробовать что-то новое. Тем более Ше-Линн Бурн ставит потрясающие программы. А хореографы – это не тренеры, с которыми спортсмен на всю жизнь.

Желаю, чтобы предстоящий сезон выдался для Петра максимально удачным. Никакого негатива от того, что сейчас мы не работаем вместе, у меня нет. Нельзя считать, что после меня спортсмен не должен работать с другими хореографами. Ребята хотят пробовать разные направления, а я полностью это приветствую. Тем более, вполне возможно, что в следующем году мы снова будем работать вместе с Гуменником», — приводит слова Авербуха Sport24.

Напомним, в прошлом месяце Пётр Гуменник уехал на стажировку в США к тренеру Рафаэлю Арутюняну.