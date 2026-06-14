«Чрезмерные нагрузки с юных лет». Врач — о причинах сильного искривления стоп у Медведевой

Спортивный врач Никита Карлицкий высказался о причинах сильного искривления стоп у двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой.

«Причиной послужили чрезмерные нагрузки с юных лет. Получается, она регулярно усиленно тренировалась, когда стопа была ещё не сформирована. Из-за этого произошло смещение косточек — их не удержали связки. Потом Евгения закачала ноги, но проблемы остались. Кости в стопе сформированы неправильно и расползаются. На фоне занятий проблема усугублялась. А единственный способ её решения — операция. Рано или поздно все приходят к ней. Другое дело, что обычно это происходит в 50 лет, когда боли становятся нестерпимыми. А фигуристке — 26. Чем интенсивнее нагрузки, тем хуже себя чувствует человек», — приводит слова Карлицкого RT.