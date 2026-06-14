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Камила Валиева возобновила отношения с хоккеистом Никитой Нестеровым — источник

Камила Валиева возобновила отношения с хоккеистом Никитой Нестеровым — источник
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Чемпионка мира — 2020 среди юниоров, российская фигуристка Камила Валиева возобновила отношения с хоккеистом Никитой Нестеровым. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на спорте.

По данным источника, между спортсменами состоялся разговор, после которого решили восстановить отношения. Как утверждает источник, что хоккеист пообещал фигуристке стать серьёзнее, затем познакомил с семьёй, а после они улетели в Таиланд. Нестеров увёз в отпуск Валиеву и свою сестру.

Напомним, Валиева и Нестеров официально свой роман не подтверждали. Камилу неоднократно замечали на матчах ЦСКА якобы в куртке с фамилией «Нестеров», также спортсмены были замечены на совместном фото, которое опубликовала из Венеции Ольга Галиева, жена бывшего нападающего ЦСКА Станислава Галиева. Информация о расставании пары появилась в апреле 2026 года.

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