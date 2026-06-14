ISU не объявил решение о допуске россиян на турниры после первых заседаний совета

Международный союз конькобежцев (ISU) не объявил о допуске россиян на соревнования. На Тенерифе с 10–12 июня проходил выборный конгресс, а 13 и 14 июня состоялись первые заседания избранного совета организации.

Ожидалось, что в эти даты организация может объявить о возвращении российских юниоров и о возможном расширении временного окна участия для представителей основной сборной. После завершившихся мероприятий на Тенерифе изменений статуса российских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов не последовало.

Напомним, ISU допустил четырёх российских фигуристов только до ОИ-2026 (двое фигуристов из четырёх были запасными) и 12 российских шорт-трекистов, которые получили право выступать не только на Олимпиаде, но и на этапах Кубка мира.