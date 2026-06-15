«Чемпионат» запустил спецпроект о родителях в фигурном катании «Семейный каскад»

«Чемпионат» запустил спецпроект, посвящённый родителям в фигурном катании. В каждом выпуске мы будем рассказывать о тех, кто приводит наших фигуристов в спорт, поддерживает каждый день и помогает им становиться настоящими звёздами. Родители спортсменов часто остаются в тени, но именно они играют немаловажную роль — помогают своим детям преодолевать трудности, бороться с усталостью и выгоранием.

Их колоссальный вклад остаётся за кадром, в тени софитов и трансляций — а мы хотим показать его широкой публике с добрым посылом. Наша цель — раскрыть человеческую сторону спорта. Показать, что за громкими именами и идеальными образами стоят реальные люди, чья жизнь либо полностью трансформировалась, либо адаптировалась ради успеха своих детей.

Первой героиней нашего проекта стала Анна Царёва — тренер и мама бронзового призёра чемпионата России Марии Захаровой. Каково Анне Владимировне тренировать свою дочь? Что она чувствует во время выступлений Марии? Жалела ли она когда-либо о том, что отдала своего ребёнка в фигурное катание? И что Царёва может посоветовать родителям, которые только думают отдать своих детей в столь красивый вид спорта? Рассказываем в рамках нашего спецпроекта!