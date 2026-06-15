«У Маруси не было вариантов не стать фигуристкой». Анна Царёва — о карьере Захаровой

Тренер высшей квалификационной категории, мама бронзового призёра чемпионата России Марии Захаровой Анна Царёва высказалась о карьере дочери.

— Как вы решили отдать своего ребёнка в спорт? Жалели ли вы когда-нибудь об этом?

— Нет, никогда не жалела. Когда я была беременна, уже выходила на лёд и тренировала, ставила программы. Мне хотелось, чтобы мой ребёнок катался и хорошо выражал музыку, скользил, вращался. У Маруси вообще не было вариантов не стать фигуристкой. К тому же старший брат занимается хоккеем, и она, видя его коньки, говорила: «Я тоже хочу».

— Как сильно изменилась ваша жизнь с момента, как вы стали мамой фигуристки?

— Она вообще не поменялась. Благодаря моим родителям, которые взяли на себя заботы о детях — помогали отвозить их. Единственное, я просто взяла набор группы специально под Машу.

— Помните ли первую тренировку Маши?

— Да. Ей было год и девять. Или год и восемь. Я поставила её на лёд, и она покатила. Я помню, как подумала: «Здорово, я даже не ожидала».

— Какие эмоции вы испытывали тогда?

— Восторг. Вообще, мне очень нравится фигурное катание, какая Маша в нём. И, как правило, я вообще испытываю восторг, особенно по отношению к своим детям и детям-спортсменам, потому что это сложно. Сложно всё, что они делают, сколько они времени уделяют на это, как учат сложные элементы, — сказала Царёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.