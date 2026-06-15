Тренер Царёва рассказала, как решила тренировать свою дочь

Тренер высшей квалификационной категории Анна Царёва рассказала, как решила тренировать свою дочь, бронзового призёра чемпионата России Марию Захарову.

— Помните ли первые соревнования Маши, какие они были?

— Да, помню. У неё программа была по Angry Birds. Волнительно очень было.

— Очень переживали? И вообще, какие эмоции испытывали во время этих выступлений?

— Переживаю, волнуюсь, чтобы она собралась и у неё всё получилось. Волнение присутствует всегда.

— А как вы вообще решились тренировать дочку? Не боялись ли того, что случится смещение ролей тренера и родителя?

— Нет, даже об этом не думала. Я вообще не боялась. И мне даже странно слышать, когда тренеры отдают своих детей другим. Мне кажется, что это не всегда правильно.

— А почему вы так считаете?

— Потому что любой родитель может дать ребёнку, как мне кажется, всегда больше, чем тренер. Тренеров много. Мне почему-то кажется, что родитель всегда даст больше, чем кто-то другой.

— То есть это было ваше осознанное решение?

— Наверное, вопроса не стояло: я просто знала, что буду это делать, — сказала Царёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.