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«На льду могу быть мамой, пожалеть». Тренер Царёва — о работе с фигуристкой Захаровой

«На льду могу быть мамой, пожалеть». Тренер Царёва — о работе с фигуристкой Захаровой
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Тренер высшей квалификационной категории Анна Царёва рассказала о работе с дочерью, бронзовым призёром чемпионата России Марией Захаровой.

— А где у вас проходит грань между родительской поддержкой и тренерским контролем? Маша в интервью говорила, что на льду вы тренер, а дома – мама.
— Это со временем образовалось, потому что изначально всё равно грани такой не было. Я не могу сказать, что она и сейчас есть. Всё равно мы с ней что-то обсуждаем. Понимаете, это гармоничный процесс. Нет такого: я там тренер, а здесь я мама. Я и на льду могу быть мамой, пожалеть. Конечно, когда она больно падает или у неё что-то не получается, у меня материнские чувства включаются. Но также и дома нет такого, что мы забываем о фигурном катании. Можем что-то обсудить, посмотреть.

— А как вы проводите время, помимо фигурного катания? Есть ли какие-то семейные традиции?
— Безусловно, есть. Ходим в театр, на выставки, гуляем. Дома у нас есть семейные праздники — с удовольствием их отмечаем, — сказала Царёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

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