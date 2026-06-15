Тренер Царёва призналась, что очень переживает во время прокатов Марии Захаровой

Тренер высшей квалификационной категории Анна Царёва рассказала, что очень переживает во время прокатов своей дочери, бронзового призёра чемпионата России Марии Захаровой.

— Что вы чувствуете во время проката вашего ребёнка? В вашем случае вы ещё и выводите её на лёд.

— Безусловно, я очень переживаю. Хочется, чтобы она доехала и у неё хватило сил, чтобы не получила травму.

— А вы наблюдали за собой со стороны? У нас сейчас в трансляциях часто показывают параллельно и тренера, и фигуриста.

— Ну конечно, я наблюдала: когда ты пересматриваешь соревнования, а в кадре тебя показывают. Видела это. Ну, это ужасно! (Смеётся.)

— Вам кажется, что показывают то, что не нужно?

— Нет, просто ты думаешь: боже мой! Ты же в этот момент, особенно когда твой ребёнок катается, не всегда себя можешь контролировать. И, конечно, забываешь про камеру. И потом, когда ты запись видишь, — это не всегда красиво, — сказала Царёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.