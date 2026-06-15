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Тренер Царёва призналась, что очень переживает во время прокатов Марии Захаровой

Тренер Царёва призналась, что очень переживает во время прокатов Марии Захаровой
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Тренер высшей квалификационной категории Анна Царёва рассказала, что очень переживает во время прокатов своей дочери, бронзового призёра чемпионата России Марии Захаровой.

— Что вы чувствуете во время проката вашего ребёнка? В вашем случае вы ещё и выводите её на лёд.
— Безусловно, я очень переживаю. Хочется, чтобы она доехала и у неё хватило сил, чтобы не получила травму.

— А вы наблюдали за собой со стороны? У нас сейчас в трансляциях часто показывают параллельно и тренера, и фигуриста.
— Ну конечно, я наблюдала: когда ты пересматриваешь соревнования, а в кадре тебя показывают. Видела это. Ну, это ужасно! (Смеётся.)

— Вам кажется, что показывают то, что не нужно?
— Нет, просто ты думаешь: боже мой! Ты же в этот момент, особенно когда твой ребёнок катается, не всегда себя можешь контролировать. И, конечно, забываешь про камеру. И потом, когда ты запись видишь, — это не всегда красиво, — сказала Царёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

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