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«Старалась об этом не думать и всегда её поддерживала». Царёва — о травме Захаровой

«Старалась об этом не думать и всегда её поддерживала». Царёва — о травме Захаровой
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Тренер высшей квалификационной категории Анна Царёва рассказала, как помогает своей дочери, бронзовому призёру чемпионата России Марии Захаровой, справляться с трудностями.

— Как помогаете Маше справляться с трудностями? У вас совсем недавно был тяжёлый период.
— Трудно было. Просто я старалась об этом не думать и всегда её поддерживала. Если у Маруси что-то не получается, то я ей говорила: если есть задача, то она заведомо решаема. Просто иногда нужно больше усилий приложить, иногда – меньше. Но я всегда поддерживала её. Да и она переживала. Просто занялись учёбой, потому что был год, когда нужно было ОГЭ сдавать, — опять же, тяжело. Ты просто об этом не думаешь. Очень сложно, когда человек 10 месяцев не катается, а потом выходит на лёд, и ты вообще не знаешь, получится у неё или не получится. Наверное, мне просто очень хотелось, чтобы она получила звание мастера спорта. Это была вот такая ближайшая цель, и мы к ней начали идти, — сказала Царёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

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