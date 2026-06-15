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Анна Царёва: дочку Машей вообще никогда не называю, всегда Маруся

Анна Царёва: дочку Машей вообще никогда не называю, всегда Маруся
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Тренер высшей квалификационной категории Анна Царёва рассказала, какой прокат её дочери, бронзового призёра чемпионата России Марии Захаровой, является для неё самым запоминающимся.

— Вы в прошлых интервью часто называли Машу очень ласковым прозвищем — Маруся. Как вы зовёте Машу на льду?
— Я её Машей вообще никогда не называю, всегда Маруся. Просто мне изначально имя Маша вообще не очень нравилось. Она родилась в такой день, что нельзя было по-другому назвать. Ну и как-то пришлось выходить из этой ситуации. Конечно, со временем я это имя очень полюбила.

— Какой прокат Маши является для вас самым запоминающимся и почему?
— Мне многие прокаты нравятся. Я вообще чистые прокаты люблю. Ну и четверные прыжки, когда получаются. Наверное, нравятся прокаты, где чисто исполнены четверные прыжки.

— Понятно, что в рамках тренировочного процесса вы явно смотрите прокаты Маши. А просто так дома пересматриваете что-то?
— Бывает. Обычно когда ты после проката приходишь и хочешь посмотреть выступление. Ну а потом уже, как правило, ты к этому не возвращаешься, — сказала Царёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

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