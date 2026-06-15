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Тренер Царёва раскрыла, как успокаивает себя перед прокатами дочери

Тренер Царёва раскрыла, как успокаивает себя перед прокатами дочери
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Тренер высшей квалификационной категории Анна Царёва рассказала, как настраивает на прокат свою дочь, бронзового призёра чемпионата России Марию Захарову.

— Когда вы настраиваете Машу на прокат? Ведь у вас двойное волнение идёт: вы переживаете и как тренер, и как мама.
— Я люблю, когда спортсмен хорошо тренируется. То есть он должен хотя бы процентов 80 сделать на тренировке. А дальше уже соревнования — это всё равно зона риска. Ты же никогда не знаешь исход. Лёд скользкий, каждый может упасть. То есть для меня всё равно в приоритете хорошо поработать на тренировке. И когда Маша хорошо работает на тренировке, ты уже всё равно более спокойно можешь подходить к соревнованиям. Всё от себя зависящее ты сделал.

— А как вы успокаиваете себя? Может быть, у вас есть какие-то свои способы совладать с собой?
— Да, как правило, я чуть-чуть отрешаюсь, стараюсь не придавать большую значимость старту. Это всего лишь выступление. На самом деле, когда Маша выходит на старт, мне очень нравится её соревновательное платье — я всегда любуюсь им. Мне нравится их придумывать. Важно, чтобы их красиво сшили. Безусловно, тот, кто шьёт, что-то меняет. И вот я смотрю на платье, думаю, как хорошо поставлена программа, что она в ней делает. Даже если что-то не получится, думаю: ой, ну откатала неплохо. В общем, начинаю обращать внимание на какие-то другие детали, — сказала Царёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

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