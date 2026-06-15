Анна Царёва рассказала, когда Мария Захарова стала самостоятельной в своих образах на льду

Тренер высшей квалификационной категории Анна Царёва рассказала о самостоятельности своей дочери бронзового призёра чемпионата России Марии Захаровой.

— В платьях, как я понимаю, вы участвуете, а вот макияж и причёску, Маша говорила, делает сама. Она говорила, что научилась всему сама – без курсов. С какого возраста она стала самостоятельной?

— Да, это правда. Сначала за образ отвечала я. Потом, когда ей восемь или девять лет было, она говорит: «Мама, заплети мне динозаврика на соревнования». Ну, какие-то мамы заплетали девочкам. Я говорю: «Марусь, ну ты что? Я так не умею». И вот она три дня сидела в интернете, смотрела, как плетут эти динозаврики. И потом она уже просто с закрытыми глазами мне показывала, как их делать. Я тогда подумала: вот что значит сила воли, желание. Когда человек хочет, он может всё, — сказала Царёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.