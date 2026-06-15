Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тренер Царёва объяснила, почему не читает комментарии в соцсетях

Тренер Царёва объяснила, почему не читает комментарии в соцсетях
Комментарии

Тренер высшей квалификационной категории, мама бронзового призёра чемпионата России Марии Захаровой Анна Царёва рассказала, почему не читает комментарии в социальных сетях.

— В этом сезоне у Маши всё стало по-другому — появилась та популярность, которой не было раньше. Про неё чаще пишут, чаще берут интервью. Читаете ли вы новости, статьи про Машу и как относитесь к этому?
— Нет, у меня мама читает, и она мне рассказывает. А я не смотрю.

— А почему вы решили не читать?
— Мне кажется, что это лишнее.

— За комментариями в соцсетях вы тоже не следите? Ваше осознанное решение?
— Не слежу. Да, совершенно верно — ты же не сто рублей, чтобы всем нравиться. Поэтому кому-то ты нравишься, кому-то — нет. Нужно делать свою работу, как ты это видишь, как чувствуешь. Любители обязательно найдутся, — сказала Царёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

Материалы по теме
«Вижу Машу на льду — восторг». Кто воспитывает и тренирует фигуристку-сенсацию Захарову?
Эксклюзив
«Вижу Машу на льду — восторг». Кто воспитывает и тренирует фигуристку-сенсацию Захарову?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android