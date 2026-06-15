Тренер Царёва объяснила, почему не читает комментарии в соцсетях

Тренер высшей квалификационной категории, мама бронзового призёра чемпионата России Марии Захаровой Анна Царёва рассказала, почему не читает комментарии в социальных сетях.

— В этом сезоне у Маши всё стало по-другому — появилась та популярность, которой не было раньше. Про неё чаще пишут, чаще берут интервью. Читаете ли вы новости, статьи про Машу и как относитесь к этому?

— Нет, у меня мама читает, и она мне рассказывает. А я не смотрю.

— А почему вы решили не читать?

— Мне кажется, что это лишнее.

— За комментариями в соцсетях вы тоже не следите? Ваше осознанное решение?

— Не слежу. Да, совершенно верно — ты же не сто рублей, чтобы всем нравиться. Поэтому кому-то ты нравишься, кому-то — нет. Нужно делать свою работу, как ты это видишь, как чувствуешь. Любители обязательно найдутся, — сказала Царёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.