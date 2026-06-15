«Я за то, чтобы человек развивался». Тренер Царёва — об образах в программах Захаровой

Тренер высшей квалификационной категории Анна Царёва рассказала об образах в программах бронзового призёра чемпионата России Марии Захаровой.

— Я спрашивала у Маши, не боится ли она, что у неё образы очень часто похожи. Она говорит, что ей всё равно: так как они ей идут, поэтому их и катает. Вы разделяете её позицию?

— Нет, я как раз за то, чтобы человек развивался. Только к этому спортсмен должен прийти сам. И вот в этом году, в будущем сезоне как раз это получилось. Маша сама захотела попробовать себя в чём-то другом.

— Как у вас проходит процесс вообще выбора музыки, программы? Больше от вас идёт или уже от Маши?

— Мы с Еленой Германовной [Водорезовой] ищем, советуемся. А дальше Маше начинаем предлагать. И, безусловно, последнее слово за ней — нравится ей это или нет, — сказала Царёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.