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Президент СКР Гуляев: мы не можем ждать до бесконечности

Президент СКР Гуляев: мы не можем ждать до бесконечности
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Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев заявил, что для того, чтобы российские спортсмены не пропустили сезон, возможное решение ISU об их возвращении должно быть привязано к чётким срокам. Напомним, на минувшей неделе прошёл конгресс ISU — на нём вице‑президентом организации избрали россиянина Александра Кибалко.

«Решение будет принимать совет. Сроков нет, но нам сообщат. В совете наших представителей нет, поэтому ситуация осложняется. Мы не можем ждать до бесконечности», — приводит слова Гуляева ТАСС.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) ввёл отстранение спортсменов из России и Беларуси от участия в международных турнирах под своей эгидой — решение было принято на фоне ситуации на Украине. В феврале на Олимпиаде в Италии ряд российских атлетов выступил в нейтральном статусе: среди них фигуристы Аделия Петросян и Пётр Гуменник, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семёнова, а также шорт‑трекисты Алёна Крылова и Иван Посашков.

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