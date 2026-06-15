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Анна Царёва: после бронзы Маруси на чемпионате России сказала ей, что она может больше

Анна Царёва: после бронзы Маруси на чемпионате России сказала ей, что она может больше
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Тренер высшей квалификационной категории Анна Царёва рассказала, какие эмоции испытывала после того, как её дочь Мария Захарова выиграла бронзу на чемпионате России.

— Поговорим о прошедшем сезоне. Для Маши он выдался насыщенным — но насколько тяжело было выступать после перерыва на стольких соревнованиях?
— Вы знаете, я вообще люблю соревнования. И это было не тяжёло, а, наоборот, интересно. Сначала мне как раз хотелось этого. Думала: вот, сейчас будет чемпионат Москвы — здорово бы было попасть в тройку, чтобы отобраться на Гран-при. Когда она отобралась, подумала: здорово, сейчас будет Гран-при, посмотрим, как Маруся там сможет выступить. Потом она попала на чемпионат России. А это главный старт для спортсмена. Когда у тебя как у тренера туда попадает спортсмен, особенно твой ребёнок, это очень приятно. Тем более когда ты там так хорошо выступаешь.

– Сейчас чемпионат России вообще проходит немного иначе, возможно, не так, как было в то время, когда вы тренировали ту же Анну Погорилую. Та же жеребьёвка, допустим, у нас проходит в очень торжественном формате. Помогали Маше к этому всему готовиться, помимо самих соревнований?
— Безусловно, да. И к чемпионату России, и к жеребьёвке. Про жеребьёвку как раз на самом деле вспомнили за несколько дней, за три дня. Во время подготовки ей нужно было сессию сдавать в институте, это было тяжеловато. Зато какой результат!

— У Маши первая бронза в карьере. Что было у вас в мыслях? Какие эмоции вы испытывали?
— Я была очень рада. Я даже не смотрела: когда она выступила — пошла в комнату, где не было телевизора. И папа Маши мне как раз написал, что она уже третья. Я в это поверить не могла, потому что на чемпионате России вообще в тройку войти – это очень тяжело. Потому что у тебя ни имени, ни рейтинга нет, ничего.

— Но тем не менее Маша смогла. Что вы ей сказали после того, как узнали, что бронза у неё?
— Поздравила её. Сказала, что она может ещё больше. Что она молодец и хорошо поработала, — сказала Царёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

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