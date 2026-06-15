Анна Царёва: после бронзы Маруси на чемпионате России сказала ей, что она может больше

Тренер высшей квалификационной категории Анна Царёва рассказала, какие эмоции испытывала после того, как её дочь Мария Захарова выиграла бронзу на чемпионате России.

— Поговорим о прошедшем сезоне. Для Маши он выдался насыщенным — но насколько тяжело было выступать после перерыва на стольких соревнованиях?

— Вы знаете, я вообще люблю соревнования. И это было не тяжёло, а, наоборот, интересно. Сначала мне как раз хотелось этого. Думала: вот, сейчас будет чемпионат Москвы — здорово бы было попасть в тройку, чтобы отобраться на Гран-при. Когда она отобралась, подумала: здорово, сейчас будет Гран-при, посмотрим, как Маруся там сможет выступить. Потом она попала на чемпионат России. А это главный старт для спортсмена. Когда у тебя как у тренера туда попадает спортсмен, особенно твой ребёнок, это очень приятно. Тем более когда ты там так хорошо выступаешь.

– Сейчас чемпионат России вообще проходит немного иначе, возможно, не так, как было в то время, когда вы тренировали ту же Анну Погорилую. Та же жеребьёвка, допустим, у нас проходит в очень торжественном формате. Помогали Маше к этому всему готовиться, помимо самих соревнований?

— Безусловно, да. И к чемпионату России, и к жеребьёвке. Про жеребьёвку как раз на самом деле вспомнили за несколько дней, за три дня. Во время подготовки ей нужно было сессию сдавать в институте, это было тяжеловато. Зато какой результат!

— У Маши первая бронза в карьере. Что было у вас в мыслях? Какие эмоции вы испытывали?

— Я была очень рада. Я даже не смотрела: когда она выступила — пошла в комнату, где не было телевизора. И папа Маши мне как раз написал, что она уже третья. Я в это поверить не могла, потому что на чемпионате России вообще в тройку войти – это очень тяжело. Потому что у тебя ни имени, ни рейтинга нет, ничего.

— Но тем не менее Маша смогла. Что вы ей сказали после того, как узнали, что бронза у неё?

— Поздравила её. Сказала, что она может ещё больше. Что она молодец и хорошо поработала, — сказала Царёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.