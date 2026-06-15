Тренер Царёва оценила прошедший сезон для Захаровой

Тренер высшей квалификационной категории Анна Царёва оценила прошедший сезон для своей дочери, бронзового призёра чемпионата России Марии Захаровой.

— Как вообще оцените весь сезон для Маши? Всё ли то, что было в мыслях, осуществилось? Вероятно, у вас не было цели попасть в тройку на чемпионате России?

— Да, даже больше. А цели — этого ведь ты не можешь загадать. Ты чувствуешь потенциал спортсмена, но он же должен его реализовать, поэтому предсказать что-либо сложно. Но всё сложилось — и мы очень рады этому, — сказала Царёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

В сезоне-2025/2025 Захарова выиграла бронзу чемпионата России, а также стала 11-й на финале Гран-при.