Анна Царёва рассказала, как относится к четверным прыжкам в женском одиночном катании

Тренер высшей квалификационной категории, мама бронзового призёра чемпионата России Марии Захаровой Анна Царёва рассказала о своём отношении к четверным прыжкам в женском одиночном катании.

— Как вы относитесь к четверным прыжкам в женском одиночном катании? Маша стала первой взрослой 18-летней спортсменкой, которой это удалось.

— Положительно. Четверные прыжки мне очень нравятся! Потому что, наверное, тройные прыжки — это немного уже пройденный этап. А четверные — какая-то другая реальность. Это и тяжелее. Нравятся они мне. Люблю их, — сказала Царёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.