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Фамилии российских юниоров появились на официальном сайте ISU

Фамилии российских юниоров появились на официальном сайте ISU
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На официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU) появились фамилии российских фигуристов-юниоров под национальным флагом.

Пока на сайт добавили профили Виктории Стрельцовой, Анны Докуниной, Алисы Заикиной, Екатерины Корчажниковой и профиль танцевальной пары Елизаветы Малеиной и Матвея Самохина.

Напомним, выборный конгресс ISU проходил на Тенерифе (Канарские острова) 10-12 июня, а 13 и 14 июня состоялись первые заседания избранного совета организации. Ожидалось, что в эти дни ISU мог объявить о возвращении российских юниоров и о возможном расширении временного окна участия для представителей основной сборной, но официально ISU не объявил о допуске россиян на соревнования.

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