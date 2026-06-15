Фамилии российских юниоров появились на официальном сайте ISU

На официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU) появились фамилии российских фигуристов-юниоров под национальным флагом.

Пока на сайт добавили профили Виктории Стрельцовой, Анны Докуниной, Алисы Заикиной, Екатерины Корчажниковой и профиль танцевальной пары Елизаветы Малеиной и Матвея Самохина.

Напомним, выборный конгресс ISU проходил на Тенерифе (Канарские острова) 10-12 июня, а 13 и 14 июня состоялись первые заседания избранного совета организации. Ожидалось, что в эти дни ISU мог объявить о возвращении российских юниоров и о возможном расширении временного окна участия для представителей основной сборной, но официально ISU не объявил о допуске россиян на соревнования.