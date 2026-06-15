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Тренер Царёва высказалась о сокращении прыжков в произвольной программе

Тренер Царёва высказалась о сокращении прыжков в произвольной программе
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Тренер бронзового призёра чемпионата России 2026 года по фигурному катанию Марии Захаровой Анна Царёва высказала мнение насчёт сокращения прыжков в произвольной программе одиночников.

— И ещё один вопрос из актуальной повестки: прыжков в произвольной программе вскоре станет не семь, а шесть. Как вы относитесь к этому?
— Вы знаете, как бы я не относилась к этому…. Если они это примут, то уже что? Шесть — ну значит шесть. Всё равно в ISU обращают внимание на зрелищность, рейтинги. Как бы я ни относилась — раз решили так, значит, будет так, — сказала Царёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

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