Тренер Царёва высказалась о сокращении прыжков в произвольной программе

Тренер бронзового призёра чемпионата России 2026 года по фигурному катанию Марии Захаровой Анна Царёва высказала мнение насчёт сокращения прыжков в произвольной программе одиночников.

— И ещё один вопрос из актуальной повестки: прыжков в произвольной программе вскоре станет не семь, а шесть. Как вы относитесь к этому?

— Вы знаете, как бы я не относилась к этому…. Если они это примут, то уже что? Шесть — ну значит шесть. Всё равно в ISU обращают внимание на зрелищность, рейтинги. Как бы я ни относилась — раз решили так, значит, будет так, — сказала Царёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.