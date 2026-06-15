Анна Царёва рассказала о ближайших целях Марии Захаровой в спорте

Тренер высшей квалификационной категории Анна Царёва рассказала о ближайших целях своей дочери и ученицы Марии Захаровой в спорте.

— Закладываете ли вы сейчас какие-то цели в спорте для Маши? Медаль чемпионата России есть. Что дальше?

— Ну, как раз в свете новых правил, когда станет шесть прыжков, значит, акцент будет скорее на скольжении, на выразительности. Наверное, в этом направлении она начинает развиваться больше. Потому что одними прыжками, тем более их уже меньше стало, ты всё равно не возьмёшь.

— А у вас уже есть план, чтобы Маша развивалась в этом направлении?

— Безусловно, мы будем специалистов привлекать, которые станут над этим работать, – сказала Царёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.