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Анна Царёва рассказала о ближайших целях Марии Захаровой в спорте

Анна Царёва рассказала о ближайших целях Марии Захаровой в спорте
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Тренер высшей квалификационной категории Анна Царёва рассказала о ближайших целях своей дочери и ученицы Марии Захаровой в спорте.

— Закладываете ли вы сейчас какие-то цели в спорте для Маши? Медаль чемпионата России есть. Что дальше?
— Ну, как раз в свете новых правил, когда станет шесть прыжков, значит, акцент будет скорее на скольжении, на выразительности. Наверное, в этом направлении она начинает развиваться больше. Потому что одними прыжками, тем более их уже меньше стало, ты всё равно не возьмёшь.

— А у вас уже есть план, чтобы Маша развивалась в этом направлении?
— Безусловно, мы будем специалистов привлекать, которые станут над этим работать, – сказала Царёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

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