Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Мне хотелось, чтобы она получила опыт». Царёва — о выступлении Захаровой в шоу в Болонье

«Мне хотелось, чтобы она получила опыт». Царёва — о выступлении Захаровой в шоу в Болонье
Комментарии

Российский тренер Анна Царёва рассказала, почему согласилась на то, чтобы её дочь фигуристка Мария Захарова приняла участие в шоу в Болонье (Италия).

— Недавно у Маши был ещё интересный опыт. Она съездила в Болонью на шоу. Как оцените такой опыт?
— Это очень хороший опыт: Маруся увидела европейских, зарубежных спортсменов. Мне очень нравятся европейские спортсмены: они не такие зажатые, как наши. Они изнутри раскрепощены. И мне хотелось, чтобы она получила этот опыт. Её выступление я, конечно же, смотрела, и мне очень понравилось. Ну, ей нужно ещё набраться опыта для взаимодействия с публикой, со зрителями, чтобы достичь этой раскрепощённости.

— Машу очень тепло приняли: там были комментарии в духе: «Куда вы прятали эту девочку?» Как вам такое слышать о своей дочке?
— Ну, ответ-то очевидный: была травма, поэтому её никто не прятал. Так сложились обстоятельства. Мне очень приятны такие отзывы. Мне нравится, когда человек профессионально подходит к своему делу, к показательным выступлениям, потому что, когда люди приходят и платят деньги, они хотят получить определённый продукт. И поэтому я всегда Маше говорю: ты должна в показательный вложить душу — в костюм, в постановку, – сказала Царёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.

Материалы по теме
«Вижу Машу на льду — восторг». Кто воспитывает и тренирует фигуристку-сенсацию Захарову?
Эксклюзив
«Вижу Машу на льду — восторг». Кто воспитывает и тренирует фигуристку-сенсацию Захарову?
Материалы по теме
Эксклюзив
Анна Царёва: после бронзы Маруси на чемпионате России сказала ей, что она может больше
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android