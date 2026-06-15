«Мне хотелось, чтобы она получила опыт». Царёва — о выступлении Захаровой в шоу в Болонье

Российский тренер Анна Царёва рассказала, почему согласилась на то, чтобы её дочь фигуристка Мария Захарова приняла участие в шоу в Болонье (Италия).

— Недавно у Маши был ещё интересный опыт. Она съездила в Болонью на шоу. Как оцените такой опыт?

— Это очень хороший опыт: Маруся увидела европейских, зарубежных спортсменов. Мне очень нравятся европейские спортсмены: они не такие зажатые, как наши. Они изнутри раскрепощены. И мне хотелось, чтобы она получила этот опыт. Её выступление я, конечно же, смотрела, и мне очень понравилось. Ну, ей нужно ещё набраться опыта для взаимодействия с публикой, со зрителями, чтобы достичь этой раскрепощённости.

— Машу очень тепло приняли: там были комментарии в духе: «Куда вы прятали эту девочку?» Как вам такое слышать о своей дочке?

— Ну, ответ-то очевидный: была травма, поэтому её никто не прятал. Так сложились обстоятельства. Мне очень приятны такие отзывы. Мне нравится, когда человек профессионально подходит к своему делу, к показательным выступлениям, потому что, когда люди приходят и платят деньги, они хотят получить определённый продукт. И поэтому я всегда Маше говорю: ты должна в показательный вложить душу — в костюм, в постановку, – сказала Царёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.